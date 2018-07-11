مدير الخدمات الجامعية رفقة 5 شركائه رهن الحبس بتهمة التزوير وتبديد المال العام

و ممولين بعد تبوت تورطهم في قضية التزوير و استعمال المزور و تبديد المال العام.

فصول القضية تعود إلى مباشرة الشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس تحقيقات معمقة بخصوص إقدام الممونين المشتبه فيهم بتزويد الإقامات الجامعية بسيدي بلعباس بلحوم الابقار.

و كذت لحوم التيران بدلا من اللحم العجل و هو ما يخالف دفتر الشروط المبرم ما بين المدير الخمات الجامعية و مختلف الممولين.

حيت حجزت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس اكثر من 800 كلغ من لحوم ابقار على مستوى كل من اقامة ابن رشد.

و اقامة 1500 سرير و اقامة بوشران وافية كانت موجهة للاستهلاك

كما تم من خلال التحقيق الكشف عن وجود شهادات محررة تتبت وقائق غير صحيحة بالإضافة إلى استعمال اختام مزورة.

في حين تم اعتماد عدة طرق ملتوية بالتواطئ مع بعض عمال الإقامات الجامعية من اجل تسهيل ادخال لحوم الابقار الى داخل الإقامات.

بالإضافة إلى أقدام الممونين على ذبح الابقار في اماكن غير مخصصة لها التحقيقات متواصلة من طرف مصالح الشرطة.

عاشور عبد الكريم