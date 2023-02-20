مدير الدراسات بوزارة الصحة للنهار: الجزائر تتوفر على أكثر من 6 آلاف قاعة علاج

كشف زهير خالدي مدير الدراسات بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الجزائر تتوفر على أكثر من 6 آلاف قاعة علاج لتقريب الخدمات من المواطن.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، أوضح مدير الدراسات بوزارة الصحة، بأن الجزائر تتوفر على أكثر من 6 آلاف قاعة علاج من خلالها يتم تقريب الخدمات من المواطنين.

وعن البدو الرحل، أشار ذات المتحدث، إلى أنه يتم تتبعهم وتعقبهم عن طريق عيادات متنقلة “قوافل” لضمان تغطية صحية للكبار، تلقيح، متابعة للأمومة، وكل الخدمات الصحية التي كرسها الدستور لحق المواطن الجزائري.

ومن جهة أخرى، كشف خالدي بأن النسيج الصحي في الجزائر يتكون مراكز استشفائية جامعية بعدد 16، ويتكون أيضا من موسسات عمومية للصحة بعدد 238، وكذا 95 مؤسسة اسشفاىية متخصصة .

وأوضح في السياق ذات صلة، بأن الأهم في هذا النسيج الصحي، تم تقريب تقديم الخدمات الصحة من المواطن الجزائري عن طريق المؤسسات العمومية للصحة الجوارية والتي بلغ عددها 273 على كافة التراب الوطني، مشيرا أشار إلى أن النسيج الصحي في الجزائر يضمن تغطية صحة لكل الجزائريين داخل الحدود الجزائرية.

وبخصوص الصحة الجوارية، أوضح خالدي بأنها عبارة عن أكثر من 1750 عيادة متعددة الخدمات تتوفر على طبيب متخصص في شتى الإختصاصات، طبيب عام، شبه طبيين مصورين، تقنيين، مضيفا بأنه يوجد تحت تصرف المواطن الجزائري ترسانة من الموظفين والعمال والأطباء الذين يسهرون على خدمته وتوفير مجانية العلاج وخدمات راقية.