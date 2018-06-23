مدير الدفاع المدني السعودي يشارك لهبيري مخطط مرافقة الحجاج بالبقاع المقدسة

شارك اللواء المدير العام الدفاع المدني السعودي، سليمان العمرو، في لقاء بالدار البيضاء حول مخطط العمل الخاص بالحماية المدنية

لمرافقة الحجاج بالبقاع المقدسة.

وجاءت زيارة اللواء بمناسبة اللقاء الذي سيتم من خلاله عرض تجربة الجزائر في الحج وتسيير الحشود، بناءً على طلب من السعودية وبتنسيق من المنظمة الدولية للحماية المدنية بالمدرسة التطبيقية للحماية المدنية بالدار البيضاء.

كما شهد اللقاء مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.

الذي قال أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل التجارب مع مجموعة المتخصصين من أجل إنجاح موسم الحج ورمضان.

كما أعطى نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، رأيه بخصوص تسيير الحشود بالنسبة الحماية المدنية الجزائرية

قائلا: إن مافعلته الجزائر بإرسال بعثات الحماية المدنية لتنظم الحجاج وتوعييهم هي خطوة جيدة من أجل تحقيق السلامة وإنجاح موسم الحج.

موضحا، أن السعودية تواجه تحديات هائلة من إنجاح موسم حج، لذلك يجب أن يكون هناك نتسيق وتعاون بشكل جيد والاستفادة من الخبرات الماضية لمواجهة أي عراقيل.

وأكد النائب أنه فيه تعاون كبير مع الدول العربية خاصة مع الجزائر، في مجال الحماية المدنية، لأن المنظمة الدولية هي التي تنسق هذه الجهود والدليل على ذلك هذا اللقاء.

وأكد النائب في هذا السياق، أنه انطلاقا من هذه الورشة سنفتح أفاق تعاون بيننا وبين الجزائر هناك مشاريع مع الجزائر.