مدير الديوان الوطني للسياحة التونسي لـ “النهار”:”على الجزائريين التعامل مع وكالاتنا المعتمدة والابتعاد عن مكاتب الأعمال”

مدير الديوان الوطني للسياحة التونسي لـ “النهار”:

“مكاتب الأعمال والخدمات هم دخلاء ويتعمدون رفع الأسعار”

“مليونان و930 ألف جزائري دخلوا تونس في 2019 مقابل مليون و800 ألف تونسي دخلوا الجزائر”

دعا الديوان الوطني للسياحة التونسية المعتمد في الجزائر، السياح الجزائريين الراغبين في زيارة تونس، إلى التعاون والتعامل مع الوكالات المعتمدة من طرف سلطات بلاده من أجل التحصل على أجود الخدمات وبأسعار مدروسة.

وقال فؤاد الواد، بصفته رئيسا للديوان، في تصريح خص به “النهار”، إن سلطات بلاده المشرفة على قطاع السياحة، توفر لزائري بلدها من سياح من مختلف الدول، والجزائريين خاصة، أرقى الخدمات بأسعار معقولة، ما جعله يدعو الجزائريين إلى التعامل مع الوكالات المعتمدة من طرف وزارة السياحة التونسية عكس مكاتب الأعمال ومكاتب الخدمات التي تتلاعب بالأسعار “على الجزائريين ووكالات السياحة والأسفار الجزائرية التعامل مع نظيرتها التونسية المعتمدة حتى تستفيد من أحسن الخدمات”.

وأشار المتحدث إلى أنه ومنذ استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، تمكن أزيد من خمسة وخمسين ألف جزائري من دخول تونس، سواء كان ذلك في إطار سياحي أو سياحة علاجية أو في إطار أعمال، فيما بلغ العدد – يضيف المتحدث – مليونين وتسعمائة وثلاثين ألف جزائري عبروا الحدود البرية والجوية باتجاه الشقيقة تونس خلال سنة 2019، ومليون وثمانمائة ألف تونسي دخلوا الجزائر في نفس الفترة.

وأوضح مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية، بأن سلطات بلاده مستعدة لتسهيل حركة المرور عبر الحدود البرية لوافدي البلدين “كلنا مجندون من ديوان ومؤسسات سياحية وعلى أتم الاستعداد لاستقبال الجزائريين خلال موسم الاصطياف”.

وأضاف “كل المؤسسات الفندقية في تونس تقريبا هي عبارة عن استثمار خاص، ونتعامل مع الوكالات المعتمدة من طرف سلطات بلادنا من أجل تقديم أرقى الخدمات وأجودها وبأحسن الأسعار”.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لدى زيارته، أمس، إلى المركز الحدودي “أم الطبول”، إن “وباء كورونا كان سببا في غلق المراكز الحدودية والمجال الجوي مع تونس”، وأشار إلى أن التنسيق مع التونسيين مستمر من أجل دخول وذهاب الزوار في أريحية، ومقابل ذلك، ذكر أن الجزائر تملك تسعة مراكز حدودية موزعة على عدة مناطق، داعيا المواطنين إلى التفرق بينها لتفادي الاكتظاظ على مركز حدودي واحد.