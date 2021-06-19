مدير الرياضة بوهران: “العمال أرادوا الإحتفال بإتمام المشروع وفوز الخضر”

كشف مدير الرياضة بوهران ياسين سيافي، خلفيات حفلة الشواء التي شهدها ملعب وهران، والتي أمر على إثرها وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بفتح تحقيق.

وصرح سيافي لتلفزيون “النهار”: “هذه الحادثة كان ورائها عمال الشركة المنجزة للمشروع، رفقة بعض الموظفين، الذي أرادو التعبير عن فرحتهم بإتمام المشروع، وبفوز المنتخب الوطني بهذه الطريقة حسب تصريحاتهم”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك، من جهتنا نعتبر هذا التصرف غير عادي، وغير مقبول، خاصة وأن هؤلاء لا يملكون أي تصريح سواء من السلطات المحلية، أو الوطنية”.

وأردف مدير الرياضة لولاية وهران: “الشركة المنجزة للمشروع، لازالت هي المسئولة عن الملعب، ولا يمكن الدخول أو الخروج دون تصريح من طرفها”.

وتابع ياسين سيافي: “غدا سنسجل حضور مفتش وزارة الشباب والرياضة، لتحديد مسؤولية كل شخص كان وراء هذا الحادث، وعلى المستوى المحلي، والي الولاية أمر بلجنة تحقيق”.