مدير الزيوت والعجلات بنفطال لـ”النهار أونلاين”: استيراد 3.5 مليون عجلة عبر مناقصة دولية قريبا

سيعلن مجمع نفطال، قريبًا، عن مناقصة دولية لاقتناء أزيد من ثلاثة ملايين عجلة مطاطية. من أجل تموين السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية.

وفي تصريح خص به “النهار أونلاين” اليوم الأحد، كشف مدير الزيوت والعجلات بالشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال”، عتبي مبروك. عن استعداد المجمع لإطلاق مناقصة دولية لاستيراد ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عجلة مطاطية من الخارج. من منتجين دوليين، ستكون ذات جودة. وتباع للزبون بأسعار تنافسية “هدفنا توفير المنتوج للمواطن بجودة عالية وبأسعار تنافسية تكون في متناوله”.

وعن عملية البيع التي انطلقت اليوم، أفاد محدثنا بأنها تكملة لعملية البيع السابقة من إجمالي مليون وحدة خاصة بالمركبات ذات الوزن الخفيف. سوِّقت منها أربعمائة ألف عجلة من علامة “كونتينونتال”. وتبقى منها ستمائة ألف أخرى يتم بيعها عن طريق التسجيل عبر المنصة الرقمية التي تبقى مفتوحة. أو عن طريق البيع مباشرة من نقاط البيع التابعة لمجمع نفطال”. وأوضح هنا “نقوم بالبيع مباشرة للزبائن الذين لم يسجلوا طلبياتهم عبر المنصة شريطة إحضار الوثائق المطلوبة”.