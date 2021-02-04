مدير السجل التجاري: 21 فيفري آخر أجل للتعامل بالسجلات التجارية الكلاسيكية

قال مدير السجل التجاري عمار جعبوب، أن الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جانفي المنصرم، أكثر من مليوني متعامل إقتصادي.

وأضاف جعبوب خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن نسبة السجلات التجارية الإلكترونية بلغت 66 بالمائة.

وكشف أن عملية تكييف مستخرجات السجل التجاري متواصلة إلى غاية 21 فيفري الجاري كآخر أجل للحصول على السجل التجاري الإلكتروني.

وأوضح جعبوب، أنه بعد تاريخ 21 فيفري ستصبح السجلات التجارية الكلاسيكية عديمة الأثر وغير صالحة للاستعمال.

وأضاف أن المتعامل الإقتصادي يمكنه تقديم السجل التجاري الكلاسيكي ودفع حقوق استخراج نسخة للسجل التجاري الإلكتروني الذي سيتضمن رمزا بيانيا مشفرا لكل متعامل.

وأبرز جعبوب، أن الخطوة تأتي بهدف تذليل الصعوبات والعراقيل وإزالة العقبات و وضع التحفيزات لصالح المتعاملين.

وأكد جعبوب، أن العملية مسّت المتعاملين الذين يستعملون طريقة الدفع الإلكتروني بتخفيضات تراوحت بين 12 إلى غاية 56 بالمائة.

وفيما تعلق بالبوابة الإلكترونية للمؤسسات قال جعبوب “الميزة الرئيسية التي ستكون في هذه البوابة هي تقديم استمارة موحدة.

وفي حال تسجيل المتعامل الإقتصادي في البوابة الالكترونية يمنح له تلقائيا رمز التصريح لدى مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.