مدير الشؤون الدينية بالبويرة : لا علاقة لعميد الأئمة بالأخضرية مع كمال البوشي

فند مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية البويرة إبراهيم تواتي “الإشاعات” التي تفيد بتوقيف عميد أئمة الأخضرية بسبب تورطه في قضية كمال البوشي

قال المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بالولاية أن مصالحه لم تتلق أي مراسلات رسمية في هذا الشأن،كون كمال البوشي ينحدر من الأخضرية بالبويرة.

و فور بلوغ مصالحه الخبرقال المدير أنه قام بالإتصال مع الإمام المعني بالقضية الذي نفى أن يكون قد خضع للتحقيق مع أي جهة حول هذا الموضوع.

كما أكد مدير الشؤون الدينية بالبويرة أن البوشي لم يتقدم ولا مرة بطلب رسمي لبناء مسجد أو تقديم مساعدة رسمية .

غير أن المدير إعترف بأن هذا الأخير و حسب المعلومات التي كانت تصله كان يساعد الجمعيات الدينية و المدرسة القرآنية مثله مثل باقي المحسنين .