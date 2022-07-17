مدير الشبكات وتطوير الرقمنة في وزارة التعليم العالي لـ “النهار”:  “تطوير خدمات رقمية جديدة لتسهيل تسجيل الطلبة الجدد إلكترونيا وعن بعد”

أكد، خرفي محمد الأمين، مدير الشبكات وتطوير الرقمنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، لـ “النهار”، أنه تم تجسيد تسهيلات وآليات رقمية جديدة لفائدة حاملي شهادة “البكالوريا” الناجحين، وتمكينهم من خدمات رقمية إلكترونية مستحدثة في كامل عمليات التسجيل بالمؤسسات الجامعية والإقامات.

مع تطوير الخدمات الإلكترونية السابقة، للسماح للطلبة الجدد من التسجيل عن بعد وفق ظروف جيدة، ومعالجة بعض النقائص والسلبيات التي تم تسجيلها خلال العمليات الإلكترونية في التسجيلات السابقة.

وأضاف خرفي محمد الأمين على هامش اختتام الندوة الوطنية للجامعات التي احتضنتها جامعة “باجي مختار” بعنابة، أن هذه الخدمات الرقمية والإلكترونية الجديدة، ستمكن الطلبة الجدد من القيام بكامل مراحل التسجيل وطلبات التوجيه وتقديم الطعون ومتابعة النتائج النهائية في المنصة الإلكترونية الخاصة بالعملية، من دون التقرب من المؤسسات الجامعية، كما أن الملفات تودع إلكترونيا بعد مسحها ضوئيا.

ومن جهة أخرى، ستسمح هذه الخدمات الرقمية، حسب المتحدث، في التسجيل بكامل مؤسسات الإقامات الجامعية عن بعد، مع تمكين الطلبة من إيداع ملفاتهم وتقديم رغباتهم في اختيار الإقامة الجامعية إلكترونيا وعن بعد.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قد أكد على هامش كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية للجامعات في عنابة، أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد تعزيز مسار الرقمنة بالجامعة، وذلك من خلال مضاعفة تدفق الأنترنت عبر المؤسسات الجامعية والبحثية بعشر مرات، اعتبارا من جانفي 2023، مصرحا: “الرقمنة خيار استراتيجي والجامعة تتجه نحو كسب رهان هذا الخيار وجعله أداة للتسيير والتقييم وتحقيق نجاعة الأداء على مستواها”.

فيما أشار أيضا الوزير بن زيان، إلى أن تعزيز الحوكمة يتطلب توسيع الرقمنة في مختلف مجالات النشاط البيداغوجي والتنظيمي في الجامعة، مذكرا بالنظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” والمنصات الرقمية التي تم تنصيبها لتعزيز الحوكمة في التسيير البيداغوجي والبحثي والموارد البشرية والحياة الطلابية والخدمات الجامعية.