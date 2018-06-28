مدير الصحة بالأغواط: لانتّهم أي جهة في حادث مبيد الحشرات قبل إنتهاء التّحريات

علّق مدير الصّحة لولاية الأغواط، عماد الدين معاذ، عن التشوهات الخلقية التي أصابت شخصين اثنين من سكان المنطقة أمس الأربعاء أنها حالة منعزلة.

ولايمكن إتّهام أي جهة قبل الإنتهاء من التحريات الجارية في الحادث.

وقال المتحدث أن كل الفرضيات متاحة للإصابتين المسجلتين، باعتبار أن المبيد الذي استعملته مصالح البلدية مبيد وطني معروف، ولو كان مسموما لخلّف إصابات عديدة.

مذكّرا أن مصالح البلدية معتادة استعمال هذا المبيد خلال فصل الصيف قبل غروب الشمس وفق التعليمات الموجهة لها.

وأكد عماد الدين أن الإصابتان يظهر عليها مبدئيا أنهما نتيجة إتحكاك مباشر بين مادتين سامتين لامست وجه الضحيتين وأيديهما،وهذا ما يستبعد تأثرهما بمبيد الحشرات.

مشيرا أيضا أن الحادث لا يظهر أنه نتيجة رش وإلا لكان العضو المتضرر لدى المصابين هو الجهاز التنفسي، مشداد ذات المتحدث التريّث واننظار ما يسفر عن التحقيق من نتائج.

وهذا بعد الإنتهاء من فحص العينة بالمخبر لتحديد السبب الرئيسي للحادث الذي خلّف حالة غليان بولاية الأغواط و على الصعيد الوطني عموما.

خاصة بعدما تم تداول صور الضحيتين على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.

الجدير بالذكر، أنّ الضحيتين وهما امراة عجوز وشاب لايزال يرقدان بمستشفى المدينة وهما في حالة صحية حرجة، نتيجة الحروق البالغة التي خلّفت لهما تشوهات خلقية خطيرة.