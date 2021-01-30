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مدير الصحة بالبليدة: 22 مواطنا تلقوا لقاح سبوتنيك v إلى غاية العاشرة صباحا

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مدير الصحة بالبليدة: 22 مواطنا تلقوا لقاح سبوتنيك v إلى غاية العاشرة صباحا
بقلم نسرين محفوف

كشف مدير الصحة لولاية البليدة، اليوم السبت، أن  22 مواطنا تلقوا لقاح سبوتنيك v إلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

وقال مدير الصحة والذي كان أول من تلقى لقاح كورونا، إن سبوتنيك v آمن والدليل على ذلك تسويقه بعدة دول.

وأفاد أنه سيتم الانطلاق في توزيع اللقاح بالتدرج على المراكز الصحية بولاية البليدة.

وأفاد أنه لا يمكن إخراج جرعة لقاح سبوتنيك v، من درجة 20 تحت الصفر، إلا بعد ضمان وجود 5 مواطنين.

وأوضح “الجرعة الواحدة من لقاح سبوتنيك v تلقح 5 مواطنين، لهذا لا يمكننا إخراجه من الثلاجة الا بعد ضمان وجودهم”.

أما عن لقاح استرازينكا، والذي سيتم استقدامه الى الجزائر غدا الأحد، فإنه يخزن في ثلاجات عادية.

وعن عدد الجرعات التي تلقتها ولاية البليدة اليوم السبت، أفاد مدير الصحة أنها تتجاوز 100، وسيتم طلب أخرى عند النفاذ.

وأشار مدير الصحة لولاية البليدة، أن الجرعة الثانية من اللقاح سيتلقاها المعنيون بعد ثلاثة أسابيع.


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