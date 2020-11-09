مدير الصحة بالمدية: 204 مصاب بكورونا يرقد في المستشفيات حالتهم حرجة

كشف مدير الصحة والسكان بالمدية، محمد شڨوري، أن المؤسسات الاستشفائية بالولاية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاع في عدد الاصابات بكورونا.

وحسب تصريحه لإذاعة المدية، فمن بين المصابين، 204 حالة ترقد في المستشفيات تتطلب التنفس عن طريق الانعاش أو الاكسجين.

وأكد أن الفيروس عاد أكثر شراسة، والاطقم الطبية مرت بمراحل صعبة، ومنهم من لم يزر اهله لفترة تعدت سبعة اشهر .

وأفاد “نعمل بطريقة جديدة نخفف فيها العبء على المستشفيات تتمثل في لاستشفاء المنزلي الذي قدم نتائج”.

وأكد أن الحل الوحيد الذي بين ايدينا هو التباعد الاجتماعي التباعد الصحي ارتداء اكمامة.

وأضاف “ستكون فيه اجرات صارمة وأكثر صرامة من المتخذة حاليا لن يكون فيه تهاون عن طريق الا تسامح”.

وقال “هذه الموجة الثانية جعلتنا نفتح مصالح اخرى في مستشفياتنا بسبب الحالات المتزايدة يوميا”.

وأرجع المتحدث سبب ارتفاع الاصابات الى الاعراس والتجمعات العائلية.