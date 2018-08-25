مدير الصحة بالنيابة بالمسيلة: لم نسجل أي إصابة بداء الكوليرا بالولاية

نفى مدير الصحة بالنيابة “جمال العيفة” أن تكون ولاية المسيلة قد سجلت حالات إصابة بوباء الكوليرا مثلما يروج لدى العام والخاص.

وأضاف العيفة أن مصالحهم بالولاية، إتخذت عديد من الإجراءات الإستعجالية وفق مخطط طبي إستعدادا لأي طارئ.

ويتمثل ذلك من خلال تبليغ مدراء الصحة الجواري عبر كامل تراب الولاية بضرورة حث الأطباء عبر مختلف الهياكل الطبية بتشخيص المرض.

وتبليغ القائمين على القطاع الصحي بأي حالة أشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا.

وكذا القيام بحملات تحسيسية تخص توعية المواطنين من خلال حثهم على النظافة واستعمال مطهر ماء جافيل بالنسبة للخضر.