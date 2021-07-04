مدير الصحة ببجاية: هناك مستشفيات تستقبل حوالي 100 إصابة بفيروس كورونا

أكد مدير الصحة لولاية بجاية إدريس خوجة حاج، اليوم الأحد، ان الوضعية الوبائية جد مقلقة في الأيام الأخيرة خصوصا بعد الإرتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وذلك في تصريحات لموقع النهار اونلاين، اين كشف بأن المستشفيات تستقبل بمعدل 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث يتواجد 34 مريض بفيروس كورونا في مستشفى “فرونس فانون”.

مضيفا بأن هناك حالة استنفار بالمستشفيات بالعودة الى فتح أقسام كوفيد”، كما أوضح ذات المتحدث بأن تراخي المواطنين بعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية والتوافد الكبير على شواطيء بجاية وراء تسجيل إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.