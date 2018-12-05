مدير الصحة بتيزي وزو :”أسعفنا 6 حالات لـ”حراڤة” وسجلنا حالتي وفاة”

كشف مدير الصحة بولاية تيزي وزو، عباس زيري، أنه تّم اسعاف 6 حراڤة، بمستشفى تيغزيرت وأزفون، فيما سُجلت حالتي وفاة .

وقال المتحدث في اتصال مع النهار، إنّ خمسة حالات في صحة جيدة وخرجوا من المستشفى، فيما بقيت حالة واحدة فقط تحت الرعاية الطبية.

مضيفا أنّ حالتي الوفاة تتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة وآخر 42 سنة .

مشيرا أنّ مديرية الصحة بالولاية بالتنسيق مع إدارة المستشفي أزفون وتيغزيرت، شكلت خلية أزمة، ترقبًا لإستقبال حالات أخرى.

وتجدر الاشارة، أنّ حرس السواحل انتشلت جثث ضحايا بالسواحل بمدينة تيغزيرت وأزفون أمس الثلاثاء .