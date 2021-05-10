مدير الصحة بسطيف: الوضعية الحالية مستقرة.. والتحقيق الوبائي عاد بقوة مؤخرا

قال مدير الصحة والسكان لولاية سطيف عبد الحكيم دهان، أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأضاف دهان في تصريح لإذاعة سطيف، أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 52 حالة مؤكدة و58 حالة مشتبه بها.

وكشف، أن الوضعية يمكن التحكم فيها إجتماعيا وليس صحيا من خلال التقليل من التواصل المباشر والتجمعات أيام العيد المبارك.

وأوضح المدير أن المؤسست الإستشفائية تتوفر على 511 سريرا، وعدد الأسرة الفارغة حاليا هو 374.

وأفاد في ذات السياق، أن الولاية ستتلقى اليوم الاثنين 10 ماي جرعة من سنوفاك و1600 من سبوتنيك.

كما تم القيام بعمل إستباقي بخصوص التحقيقات الوبائية شملت جميع الاحياء والمدن التي بها حالات ايجابية.

وكشف مدير الصحة، أن التحقيق الوبائي عاد هذه المرة بقوة بعد تسجيل نوع من التراخي.