مدير الصحة بمعسكر: إصابتان مؤكدتان بفيروس كورونا

أكد مدير الصحة لولاية معسكر، محمد عامري، اليوم الخميس لـ”النهار”، عن تحاليل معهد باستور، أكدت تسجيل إصابتين بفيروس كورونا.

وحسب ما صرح به مدير الصحة لمعسكر، يتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 78 سنة، وابنتها 54 سنة.

وأوضح مدير الصحة لمعسكر، أن المصابتان كانتا على اتصال مباشر مع العائلة المصابة بالبليدة، وحضرتا نفس الوليمة، مما أدى الى انتقال العدوى.

وقال محمد عامري “اتصلت المصابتان بمديرية الصحة للتأكد من اصابتها بفيروس كورونا، حيث ظهرت النتائج إيجابية”.

يذكر ان المصابتين لا تظهر عليها اعراض الفيروس، وقد تم وضعهما بالحجر الصحي على مستوى مستشفى يسعد خالد.