مدير الصحة بمعسكر يتوعد بمتابعة المتقاعسين في خدمة المرضى

تنقل مدير الصحة والسكان لولاية معسكر، محمد عامري، الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمعسكر، قاعة العلاج بسلاطنة، قاعة العلاج بخصيبية.

وقدم مدير الصحة عدة ملاحظات سلبية، أبدت عدم رضاه على مستوى هذه الهياكل.

وأمر مسؤولي المؤسسة برفعها مباشرة، متوعدا بإتخاذ كل الإجرءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد أن مثل هذه النقائص ستكون محل متابعته شخصيا، خاصة تلك التي تنعكس سلبا على مواطني الولاية ومستخدمي الصحة.

وزار كذلك مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية 60 سرير بمعسكر، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات المعطاة سابقا .

بعدها تنقل لمركز أمراض الكلى، وحدة الاورام، للمؤسسة العمومية الاستشفائية اسعد خالد، للوقوف على مدى التكفل الطبي والنفسي لهذه الشريحة.

وخلال الزيارة كان للمدير حوار مع المرضى، مستفسرا عن أحوالهم وظروف التكفل بهم.

وفي الأخير اختتم هذه الزيارة للمركز الولائي لحقن الدم للنظر في هذا المرفق الهام وما يتوفر عليه من مخزون.

وقد حث على ضرورة العمل بانتظام وانضباط، خاصة فيما يخص أوقات العمل، وهذا حسب القانون الاساسي للوظيفة العمومية.

وأكد على انه ستكون إجراءات ردعية صارمة بخصوص هذا الشأن .