مدير الصحة بولاية سطيف: الوضعية الصحية بالولاية محرجة والإصابات تتزايد

قال مدير الصحة بولاية سطيف عبد الحكيم دهان، أن الوضعية الصحية بالولاية محرجة. خاصة وأن أعداد الإصابات تتزايد بشكل مستمر والضغط يرتفع على مستشفياتنا يوميا.

وأضاف دهان، في تصريح لإذاعة سطيف، أنه لا نسعى للتهويل ولا التخويف. لكن نسبة التشبع في المستشفيات بالمرضى فاقت 65 بالمائة. مشيرا إلى أن الإصابات تسجل بمستشفى سطيف، ثم العلمة عين ولمان وعين آزال. مضيفا أنه تم تخصيص 140 سريرا لمرضى الكوفيد بمستشفى سطيف. وهناك أقل من 30 سريرا شاغرا. لذلك تم وضع برنامج مستعجل يتمثل في فتح أقسام ومصالح أخرى للكوفيد بداية من الأسبوع القادم

وأوضح في ذات السياق، أن الأكسجين عرف خلال الأيام الماضية تذبذبا في التموين بسبب الشركة الموزعة. حيث عانت عين ولمان من نقص حاد في هذه المادة،حاليا الأمر متحكم فيه. كما تم التعاقد مع ممول ثان يضمن توفر الأكسجين في كافة المستشفيات تضمن لنا الوفرة لمدة 6 أشهر. مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إستقبال 30 الف جرعة من اللقاح الصيني لدعم عملية نشر التلقيح.