مدير الصحة لأدرار.. إرتفاع حالات الإصابة بالملاريا إلى 129.. وتسجيل 3 وفيات

كشف عبد العزيز كحيلة مدير الصحة والسكان لولاية أدرار، أن الوضعية الوبائية تعتبر عادية بالولاية وككل سنة.

وأضاف المدير في تصريح “للنهار”، أنه تم تسجيل 150حالة إصابة بالملاريا السنة الماضية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 129 حالة منها ثلاث وفيات هذه المرة، بالإضافة إلى تسجيل 34 حالة بتيمياوين.

كما تم تسجيل حالتين بدائرة أولف و93 حالة على مستوى برج باجي مختار.

وأشار كحيلة إلى أن كل هذه الحالات تعتبر مستوردة وقادمة من خارج الحدود.

وأكد ذات المتحدث، أنه تم ايفاد فرق كبيرة مختصة إلى المنطقة الحدودية أين قامت بإجراء نحو 400 كشف طبي لحد الان.

فيما يتم التكفل بعلاح المصابين على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة وأغلبهم تماثلو للشفاء.

وأكد مدير الصحة أن الفرق الطبية المختصة تواصل عملها ومتابعة الوضعية الوبائية بالمنطقة.