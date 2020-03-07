مدير الصحة للبليدة: تسجيل 14 حالة إيجابية لفيروس كورونا و11 حالة أخرى نتنتظر نتائجها

كشف مدير الصحة لولاية البليدة، أحمد جمعي، عن تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال جمعي، اليوم السبت في تصريح حصري للنهار، أن “عدد المصابين بمرض كورونا المتواجدين داخل مصلحة الأمراض المعدية وصل الى 14 حالة”.

وأكد انه “تم تسجيل حالتين ايجابيتين جديدتين ليرتفع عدد المرض حاملين لفيروس إلى 19 حالة على مستوى الوطني”.

وقال جمعي أنه “من بين هؤلاء كهل مغترب يبلغ من العمر 45 سنة كان يقيم بانجلترا ودخل الجزائر يوم 1 مارس عبر مطار الدولي هواري بومدين،وينحدر من مدينة بوعرفة بالبليدة”.

وأضاف المتحدث أنه “تم إحضار 10 حالات اخرى من أقارب المغترب تإلى مستشفى من اجل اجراء تحليل، للتأكد من حملها لفيروس كورونا من عدمه”.

وقال المتحدث أنه “سيتم اليوم ارسال التحاليل الى معهد باستور “، مشيرا في السياق ذاته “ان القدرة الاستيعابية للمستشفى للمشتبه فيهم تصل 140 سرير ، بالاضافة الى وجود العشرات من الأطباء المختصين لمواجهة هذا الفيروس”.