مدير الصحة لولاية الوادي: تسجيل وفاة ستيني بكورونا وإصابة أخرى

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مدير الصحة لولاية الوادي: تسجيل وفاة ستيني بكورونا وإصابة أخرى
بقلم عبد العالي رحومة

أعلن عبد القادر لعويني مدير الصحة والسكان لولاية الوادي عن وفاة حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالولاية.

وقال مدير الصحة للولاية للنهار ان تم تسجيل إصابة أخرى من نفس عائلة المتوفى الذي يبلغ من العمر 63 سنة.

المصابان شقيقان تلقيا العدوى من شقيقهما المقيم بالبليدة وأضاف عبد القادر لعويني على دخول ولاية الوادي الولايات التي لحقها الوباء بعد وصول نتائج التحاليل من مخبر باستور.

العينتان من الدبيلة لشخص توفي في العقد السادس فيما مازالت اخته تحت الحجر الصحي بمؤسسة الإستشفائية العمومية بن عمر الجيلاني.

فيما اتخذت اجراءات بمحاصرة الاشتباه على مستوى العائلة واتخاذ تدابير استعجالية.

ويعود سبب الوباء الى تنقل الشخصين الى عرس بولاية البليدة والالتقاء بمغترب قادم من فرنسا.


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