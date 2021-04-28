مدير الصحة لولاية سطيف: الأطقم الطبية تعبت كثيرا.. والحالة الوبائية تدعو للقلق والتخوف

كشف مدير الصحة بولاية سطيف عبد الحكيم دهان، أن الحالة الوبائية بالولاية تدعو للقلق والتخوف، وليست حرجة.

وأضاف مدير الصحة في حديث لإذاعة سطيف، أن الأمور يمكن أن تصبح حرجة مع مرور الأيام اذا لم ننتبه ونحذر من التراخي.

وقال، أن ولاية سطيف لم تسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة، خاصة وأنه لا توجد إمكانات تقنية للكشف عنها.

وأضاف في ذات السياق، أنه تم تخصيص 507 أسرة للكورونا، منها 120 مستغلة، مضيفا أنه إذا تحتم الأمر ستفتح أقساما جديدة.

وعن توفر الأكسجين، أكد أنه لا يوجد أي نقص بمستشفى سطيف،و بني ورثيلان استفاد من خزان 6000 لتر بفضل الجمعيات.

وأوضح مدير الصحة، أن جهاز الكشف بـPCR متوفر بمستشفيات سطيف، ومركز مكافحة السرطان وبمخبرين خاصين عين ولمان وسطيف.

وكشف أن الأطقم الطبية قد تعبت كثيرا، داعيا إلى تفادي الإختلاط والتجمعات بالأسواق ووسائل النقل.