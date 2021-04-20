مدير الصحة لولاية سطيف: الوضعية الوبائية مقلقة.. ويجب العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية

كشف مدير الصحة والسكان لولاية سطيف عبدالحكيم دهان، أن الوضعية الوبائية تدعو للقلق خاصة بالعلمة، عين ولمان وسطيف.

وأضاف دهان في حديث لإذاعة سطيف، أن الولاية بحاجة إلى العودة للتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.

وكشف دهان، أن المساجد أثبتت الإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية، ووجب دعمها من خلال إحترام مسافة التباعد في صلاة التراويح.

وأوضح أن الولاية تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق البروتوكول الصحي في معظم الاماكن العامة والخاصة.

وأضاف مدير الصحة، أنه تم تخصيص 507 سرير للتكفل بالوضعية البائية، منها 390 شاغرة.

كما دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة توخي الحذر لتفادي العودة إلى الوضعية الوبائية للصيف والخريف الماضيين.

وقال مدير الصحة، أن الولاية تتوفر على 12550 جرعة من لقاح استرازينيكا والاقبال عليه محتشم.

كما تم توفير 1165 جرعة من لقاح سبوتنيك ونسبة التلقيح 99بالمائة، و13 ألف جرعة من سينوفارم والاقبال بـ93 بالمائة.

وكشف في ذات السياق، أنه تم توفير 6 آلاف لتر من الأوكسجين ببني ورتيلان بعد تركيب قارورة أخرى.

كما قام والي الولاية برصد 2.8 مليار سنتيم لتوفير الآوكسجين بمستشفى بوقاعة وعين ولمان ب 10 الاف لتر .