مدير الصحة لولاية سطيف: كل الطواقم الطبية مُجنّدة تحسبا للموجة الجديدة

أكد مدير الصحة لولاية سطيف عبد الحكيم دهان، اليوم الثلاثاء، أن كل الطواقم الطبية والادارية مُجندة تحسبا للموجة الجديدة لكورونا.

و كشف دهان في تصريح لإذاعة سطيف. محافظة مديرية الصحة للولاية على استعداداتها للموجة الجديدة في شكل استراحة محارب.

كما كشف أن محطات توليد الأكسجين التي وصلت مستشفيات بوڨاعة العلمة وعين لكبيرة تؤكد الحرص الشديد للتعاطي مع الوباء.

بالمقابل أوضح مدير الصحة أن المحسنون قدموا مبالغ مالية جد معتبرة جزء منها حول لقطب طب الاطفال الذي سيتحول خلال ثلاثة أشهر على اقصى تقدير لجوهرة حقيقية.

الى جانب ذلك،أبشر سكان العلمة بخصوص المستشفى الجديد عن اتمام كل الإجراءات الادارية الخاصة بتسليم صفقة اقتناء معدات المستشفى وخلال الأشهر القليلة سيبدأ في استقبال المرضى.

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مدير الصحة لولاية سطيف: الوضعية الوبائية مقلقة.. ويجب العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية

كشف مدير الصحة والسكان لولاية سطيف عبدالحكيم دهان، أن الوضعية الوبائية تدعو للقلق خاصة بالعلمة، عين ولمان وسطيف.

وأضاف دهان في حديث لإذاعة سطيف، أن الولاية بحاجة إلى العودة للتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.

وكشف دهان، أن المساجد أثبتت الإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية، ووجب دعمها من خلال إحترام مسافة التباعد في صلاة التراويح.

وأوضح أن الولاية تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق البروتوكول الصحي في معظم الاماكن العامة والخاصة.

وأضاف مدير الصحة، أنه تم تخصيص 507 سرير للتكفل بالوضعية البائية، منها 390 شاغرة.

كما دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة توخي الحذر لتفادي العودة إلى الوضعية الوبائية للصيف والخريف الماضيين.

وقال مدير الصحة، أن الولاية تتوفر على 12550 جرعة من لقاح استرازينيكا والاقبال عليه محتشم.

كما تم توفير 1165 جرعة من لقاح سبوتنيك ونسبة التلقيح 99بالمائة، و13 ألف جرعة من سينوفارم والاقبال بـ93 بالمائة.