مدير الصحة لوهران: إنطلاق حملة التلقيح ضد كورونا نهاية الشهر عبر 50 مستوصفا

كشف عبد الناصر بودعة مدير الصحة لولاية وهران، أن الإنطلاق في التلقيح ضد فيروس كورونا بولاية وهران ستكون نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مدير الصحة، أن فترة حملة التلقيح ستكون أطول لتلقي اللقاح عبر مرحلتين، مضيفا أن التلقيح سيكون إختياريا وليس إجباريا.

وأوضح بودعة، أن الأولوية في التلقيح قسمت على أربع مراحل، والبداية تكون لعمال قطاع الصحة والمراكز الجوارية.

كما سيتم تلقيح الموظفين الذين لديهم مناصب حساسة، وتتضمن هذه المجموعة الأمن، الجمارك ، الدرك والحماية المدنية.

أما المجموعة الرابعة فتخص الاساتذة وأصحاب الأمراض المزمنة البالغين من العمر 18 سنة ومافوق.

وكشف في ذات السياق، أن المصالح الولائية خصصت مقرا واحدا من أجل تلقي لقاح كورونا، بعدما يتم تخصيص كوطة اللقاح.

وأضاف بودعة، أن الهياكل الاستشفائية الكبرى ستخصص لتلقيح العمال وموظفي القطاع وليس عامة الناس.

وأوضح أن التلقيح سيكون على مستوى المؤسسات الجوارية، حيث سيتم تلقيح 60 بالمائة من المواطنين على مستواها.

وأعلن مدير الصحة عن تخصيص 50 مستوصفا من أجل القيام بعمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بولاية وهران.