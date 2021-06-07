مدير الصحة والسكان بتبسة: حصيلة التلقيح ضد وباء كورونا بلغت 509 عملية اليوم

أخبار الجزائر
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مدير الصحة والسكان بتبسة: حصيلة التلقيح ضد وباء كورونا بلغت 509 عملية اليوم
بقلم سليم دريد

كشف مدير الصحة والسكان بولاية تبسة السعيد بلعيد لموقع النهار اونلاين عن ان حصيلة التلقيح ضد وباء كورونا اليوم بلغت 509 عملية تلقيح استفاد منها مواطنون من مختلف الشرائح والأعمار تتوفر فيهم الشروط المحددة.

وذلك على مستوى 3 دوائر هي تبسة، العوينات والشريعة على ان تتوسع الى باقي الدوائر في الأيام القادمة.

وتأتي هذه العملية التي اطلقتها وزارة الصحة والسكان من اجل تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل الصحية ومن اجل تكثيف برنامج مجابهة الوباء.

وأشار ذات المسؤول الى انه تم توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية من اجل إنجاح هذه الحملة التي استحسنها المواطنون، وقد تم تسجيل المعنيين على مستوى المنصة الرقمية مع إخضاعهم الى فحص طبي ومرافقة نفسية من طرف اخصائيين اضافة الى متابعة لمدة نصف ساعة بعد اجراء التلقيح مضيفا بانه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خلال العملية التي تمت في ظروف حسنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006301

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