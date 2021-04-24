مدير الصناعات العسكرية في زيارة عمل للوحدات التابعة للمديرية بالناحية العسكرية الثانية

الوطني
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مدير الصناعات العسكرية في زيارة عمل للوحدات التابعة للمديرية بالناحية العسكرية الثانية
بقلم نسرين محفوف

قام اللواء سليم قريد، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، بزيارة عمل للوحدات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم هذا في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أفريل 2021.

حيث استقبل من طرف اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية.

وتنقل اللواء، بعدها إلى وحدات الإنتاج لمؤسسة الألبسة ولوازم النوم، بكل من أولاد ميمون بتلمسان وواد الأبطال بمعسكر، وشطيبو بوهران.

وفي نفس اليوم توجه السيد اللواء مدير الصناعات العسكرية، إلى مديرية إنجاز مشاريع أنظمة الفيديو بالبركي بوهران.

مدير الصناعات العسكرية في زيارة عمل للوحدات التابعة للمديرية بالناحية العسكرية الثانية

مدير الصناعات العسكرية في زيارة عمل للوحدات التابعة للمديرية بالناحية العسكرية الثانية


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