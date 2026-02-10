مدير الصناعة لوهران: الصناعات الميكانيكية رهان استراتيجي لتعزيز الإدماج وتقليص التبعية للأسواق الخارجية

أكد مدير الصناعة لولاية وهران عبد الوهاب عمامرة بتكليف من وزير الصناعة أن تنظيم صالون ميكانيكا الجزائر يندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء صناعة قوية. سيادية وتنافسية قادرة على الإسهام الفعلي في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذا الحدث ينظم في ظرف وطني مميز تعمل فيه الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية على إعادة بعث القطاع الصناعي. وجعله رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركا حقيقيا لخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما أشار إلى أن الصناعات الميكانيكية تمثل خيارا استراتيجيا للدولة الجزائرية باعتبارها قطاعا واعدا لتعزيز الإدماج الصناعي وتطوير المناولة الوطنية. مضيفا أن الصالون لا يقتصر على كونه تظاهرة تجارية بل يشكل فضاء للشراكة العملية وتبادل الخبرات وفرصة لتثمين القدرات الوطنية. ورفع نسب الإدماج المحلي وتشجيع الاستثمار المنتج القائم على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات.

وفي السياق ذاته، أكد أن وزارة الصناعة تواصل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس تقوم على الشفافية والنجاعة الاقتصادية. وتشجيع المبادرة والاستثمار الحقيقي مع التركيز على تطوير المناولة الصناعية ورفع نسب الإدماج المحلي. لما له من أثر مباشر في تقليص الواردات وتعزيز القيمة المضافة الوطنية وخلق مناصب شغل مستدامة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور