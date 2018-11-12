مدير الصيانة بالجوية الجزائرية: مايحدث “تخلاط” والأبواب مفتوحة للحوار

أفاد سعيد بولعواد مدير قاعدة الصيانة بالجوية الجزائرية، أن عمال الصيانة توقفوا عن العمل منذ البارحة، ودخلوا في إضراب.

مشيرا إلى أن حركة الرحلات الجوية منتظمة وجميعها في وقتها، لأن هنالك عمال لا زالوا يشتغلون.

مضيفا أن باب الحوار مفتوح مع كل النقابات، وتم إستدعاء ثلاثة نقابات بالأمس والذين أكدوا أنهم لن يتبنوا الإضراب.

وأضاف بولعواد أن جل العمال المضربين مطالبهم غير واضحة المعالم، ولا نعلم من يسيرهم.

مؤكدا أن باب المديرية مفتوح للتحاور معهم، من خلال تعيين ممثلين عنهم لتلبية طلباتهم إن كانت في متناول المديرية.

وهذا ما يقوم به هؤلاء العمال هو “تخلاط”، لأن جميع الطائرات قد أقلعت في إطار قانوني وأبواب الحوار مفتوحة.