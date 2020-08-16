مدير الصيد البحري لبومرداس: ارتفاع إنتاج السمك أدى لانخفاض أسعاره

كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لبومرداس، قادري الشريف، اليوم الأحد، بأن إنتاج السمك في الـ 6 أشهر الأولى من 2020 تجاوز الـ 3500 طن.

وأوضح قادري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الارتفاع الملحوظ في إنتاج السمك السطحي أو الأزرق، انعكس بالإيجاب على السعر الذي انخفض إلى حدود 200 و250 دج للكلغ.

مشيرا إلى أن معظم الكمية المنتجة من الأسماك سجّلت في الأربعة أشهر الأخيرة من 2020 متجاوزة 3000 طن، مسجلة زيادة بنحو 1000 طن مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وأكد المتحدث بأن الإنتاج الوفير للسمك جعل السعر ينخفض منذ 10 أيام، مرجعا السبب إلى تحسّن ظروف عمل الصيادين وتنظيم المهنة.

بالإضافة إلى ملاءمة المناخ والتيارات البحرية التي تجذب السمك، مما شجّع الصيادين على مضاعفة الخرجات واستغلال كل إمكاناتهم الإنتاجية وتجديد سفن الصيد.

وتوقع قادري استمرار وتيرة الإنتاج الإيجابية من سمك السردين في موانئ “زموري البحري ودلس ورأس جنات” حتى نهاية موسم صيد هذا النوع في أكتوبر، مضيفا بأن الإنتاج قد يصل إلى 6 آلاف طن.

وأكد المسؤول بأن الصيادين أصحاب “سفن الجياب” الذين منعوا قانونا من ممارسة النشاط في حدود 3 ميل بحري في فترة “الراحة البيولوجية” للأسماك، لم يخالفوا الأمر حفاظا على تكاثر الثروة السمكية وديمومتها.

جدير بالذكر أن ساحل بومرداس الممتد على طول حوالي 100 كلم، ينشط عبره 4994 حرفي وصياد مسجل رسميا، منهم نحو 2000 صياد مبحر مسجل والباقي حرفيون في مختلف مهن وحرف الصيد البحري.