مدير الفلاحة بالعاصمة: المذابح ستعمل على توفير اللحوم الحمراء في رمضان

ستسمح مذابح الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان المعظم بتوفير مادة اللحوم الحمراء بكمية كبيرة لتفادي إرتفاع الأسعار.

وقال مدير المصالح الفلاحية نوي بوعزيز في حديث “لـوأج”، أن المذابح المتواجدة عبر كل من بلديات الكاليتوس والحراش وزرالدة.

ستسمح بتفادي أي تذبذب محتمل في التموين بمادة اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المقبل.

مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم المذابح قبيل شهر رمضان بمذبح آخر تابع للقطاع الخاص متواجد على مستوى بلدية الرويبة.

مؤكدا أن غلق مذبح وحدة حسين داي “رويسو” منذ بضعة أشهر لن يتسبب في أي تذبذب أو خلل في عملية التموين باللحوم.

التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الكريم، كما أنه سيتم تدعيم مناوبات العمل على مستوى وحدات الذبح “صباحية ومسائية”.

و بخصوص مذبح الرويبة قال نوي ان مصالح وزارة الفلاحة أعطت تعليمات للإسراع في الإجراءات اللازمة لضمان الفتح المؤقت .

من اجل تدعيم شعبة اللحوم الحمراء بالولاية، مبرزا أن لجنة وزارية مختصة تنقلت إلى موقع المذبح لدراسة كافة النقائص.

والتأكد من توفر الشروط اللازمة والمطلوبة لدخول هذا المرفق حيز الخدمة ولو بشكل مؤقت.

وأضاف المتحدث أن قدرة هذا المذبح تصل الى إمكانية ذبح 900 راس من الماشية يوميا.