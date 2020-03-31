مدير الفلاحة بسطيف: الولاية ستستفيد من 47 ألف قنطار من القمح الصلب

أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية سطيف عبد المالك عكوش، أن وزارة الفلاحة أعطت أومر إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة لتدعيم المطاحن.

وأضاف المتحدث في تصريح للنهار، أنه ارتفع خلال الأسبوع الأخير سقف الطلب على مادة السميد بالولاية.

وأشار عكوش إلى أنه سيتم تدعيم مطاحن الولاية بكميات من القمح الصلب تعادل 47 الف قنطار. بالإضافة إلى الكمية اليومية المعتادة عند المطاحن والتي أصبحت تقدر ب5 اضعاف من الحصة السابقة.

وأضاف المدير أنه سيتم تجنيد كل المطاحن بما فيها 14 من الخواص ومجمع أقروديف العمومي.

وطمأن مدير المصالح الفلاحية سكان الولاية على أن وزارة الفلاحة لها كل الاستعداد لمضاعفة مرة اخرى الكميات ان اقتضت الضرورة.

وتتبع قوله” أن معدل التموين في اليوم الواحد يقدر 9الاف و500 قنطار، وفي الاسبوع 66الف و500 قنطار كافية لتغطية كل احتياجات الولاية بمادة السميد.