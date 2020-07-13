مدير الفلاحة يشدد على دعم شعبة الحليب بتيارت

دعا مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت الى ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي بهدف دعم و تنمية شعبة الحليب على مستوى الولاية.

وكان مدير المصالح الفلاحية امحمد يحي امحمد قد عقد أمس اجتماعا ضم رئيس مصلحة الإنتاج و الدعم التقني و مدير ملبنة سيد خالد و مدير تعاونية الحبوب و الخضر الجافة و نائب رئيس المجلس الولائي المهني المشترك لشعبة الحليب قصد تقييم و تنفيذ جهاز المتابعة لتوزيع مادة النخالة الموجهة لمربي الأبقار الحلوب كما تم التطرق الى وجوب احصاء المربين الذين ينشطون على مستوى ولاية تيارت من أجل ضمان التحكم في عملية توزيع مادة النخالة مع ضرورة الإلتزام بتوفير النوعية الجيدة لهذه المادة من أجل الحماية الصحية و الإنتاجية للأبقار الحلوب مع السعي لحل المشاكل التي تعيق مربي الأبقار .