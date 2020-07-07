مدير القطاع الفلاحي يدعو الى عصرنة أنظمة الإنتاج في تيارت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مدير القطاع الفلاحي يدعو الى عصرنة أنظمة الإنتاج في تيارت
بقلم مالك ج

دعا مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت المهندسين الفلاحيين الى مرافقة و متابعة البرامج التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي .

و أكد ذات المسؤول خلال لقائه بالمهندسيين الفلاحيين لولاية تيارت على ضرورة تجنيد هذه الكفاءات في إطار منظم و مهيكل حتي يستفيد القطاع من خدماتهم و هذا في إطار العمل التنسيقي مع مختلف الفاعلين و شركاء القطاع مشددا على وجوب وضع خطة عمل و برامج متنوع من اجل المساهمة في دفع عجلة التممية الفلاحية و عصرنة انظمة الإنتاج النباتي و الحيواني و تنويع الإقتصاد الوطني التي تؤدي الى تعزيز الامن الغذائي و قد أشاد المهندسون على دور مدير القطاع منذ توليه مسؤوليته على مستوى ولاية تيارت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=849079

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com