مدير القطاع الفلاحي يدعو الى عصرنة أنظمة الإنتاج في تيارت

دعا مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت المهندسين الفلاحيين الى مرافقة و متابعة البرامج التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي .

و أكد ذات المسؤول خلال لقائه بالمهندسيين الفلاحيين لولاية تيارت على ضرورة تجنيد هذه الكفاءات في إطار منظم و مهيكل حتي يستفيد القطاع من خدماتهم و هذا في إطار العمل التنسيقي مع مختلف الفاعلين و شركاء القطاع مشددا على وجوب وضع خطة عمل و برامج متنوع من اجل المساهمة في دفع عجلة التممية الفلاحية و عصرنة انظمة الإنتاج النباتي و الحيواني و تنويع الإقتصاد الوطني التي تؤدي الى تعزيز الامن الغذائي و قد أشاد المهندسون على دور مدير القطاع منذ توليه مسؤوليته على مستوى ولاية تيارت.