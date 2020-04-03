مدير الكرة السابق لنادي “الأهلي” السعودي يُهاجم “بلايلي”

هاجم “غرم العمري”، مدير الكرة السابق لنادي “الأهلي السعودي”، النجم الجزائري “يوسف بلايلي” بعد مطالبة هذا الأخير بفسخ عقده مع الفريق.

فقد كان “بلايلي” قد طالب بفسخ عقده مع الفريق السعودي بعد عدم تلقيه لمستحقاته العالقة منذ 3 أشهر.

وقال “غرم العمري” في تصريحاته: “أي لاعب يقدم على خطوة ضد النادي في مسألة راتبه، في هذه الأزمة، ليس عنده إنسانية.. ومن ناحية أخلاقية لا يستحق أن يبقى في النادي”.

وأضاف: “ تأخر الرواتب ثلاثة أشهر كافٍ لمطالبة اللاعب بفسخ عقده، وهذا الأمر ينطبق على بلايلي، حيث كان متأخرا له راتب شهرين قبل أزمة فيروس كورونا”.

وتابع: “ يستطيع بلايلي بعد الفسخ المطالبة بمستحقات عقده كاملة، ومحكمة كاس تعتبر التأخير شهرا واحدا مخالفة.. تساهل الأندية السعودية في تأخير رواتب اللاعبين خاطئ”.