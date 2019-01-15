مدير الكرة بنادي الأهلي: ” كان 2019 ستكون الأفضل في تاريخ الكرة الإفريقية”

تنبأ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري عبد الحفيظ السيد أن نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها مصر شهر جوان القادم ستكون الأفضل في تاريخ الكرة الإفريقية.

وتحدث عبد الحفيظ السيد في تصريح للنهار فور وصول بعثة الأهلي المصري لمطار هواري بومدين أين ستقابل فريق شبيبة الساورة في إطار دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا قائلا:

“بالتأكيد نحن سعداء بإستضافة كاس أمم إفريقيا المقبلة، ومتأكد أنها ستكون من أحسن البطولات التي ستقام في إفريقيا عبر التاريخ”

وأضاف رئيس وفد الأهلي المصري خالد براندلي: ” نحن نعمل على إعادة الجمهور إلى الملاعب المصرية، وإعادة الجمهور إلى ملاعبنا، ونفتخر أن يكون التنظيم بأعلى مستوى يليق بالقارة الإفريقية”.