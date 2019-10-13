مدير المحروقات بوزارة الطاقة : “لا تنازل في حق الشفعة في القانون الجديد وهذه حقيقة قضية اناداركو”

أكد مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي على الإبقاء على حق الشفعة في قانون المحروقات الجديد.

وقال حنيفي، اليوم خلال نزوله ضيفا بمنتدى المجاهد، أن الوزارة حرصت على الإبقاء على حق الشفعة في القانون الجديد.

وأكد حنيفي أن الجزائر لم تسجل أي خسارة في منازعاتها الدولية، بل قامت بمفاوضات واسعة لحل تلك المنازعات.

وبخصوص قضية اناداركو، أشار حنيفي أن وزير الطاقة هو المخول الوحيد لتحويل أصول الشركة.

مشيرا أن في قضية أناداركو شقيين أساسيين أولها شراء “اوكسيدونتال” أصول شركة أناداركو في العالم، بما فيها الجزائر.

والشق الثاني يتعلق بشراء مجمع “توتال” لأصول “اناداركو” في إفريقيا، لكن الجزائر بصدد تحصيل كل الوثائق اللازمة لفرض حق الشفعة.

وأوضح حنيفي أن الحكومة اليوم بصدد دراسة ملف “اوكسيدونتال اناداركو” في انتظار دراسة ملف “توتال”، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبخصوص إعداد قانون المحروقات الجديد، أكد حنيفي أن جزائريين هم من قاموا بإعداده ودراسته، وتساؤل كيف ينتقد قانون لم يعرض بعد.

وأوضح حنيفي أن كل عقد يتم إبرامه يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابق للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة.