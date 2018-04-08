مدير المخابرات الفرنسية الأسبق: تورط الجزائر في مقتل رهبان تيبحيرين كذبة فرنسية!!

كشف رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق”إيف بونيه”، أن وزير الخارجية “ألان جوبيه” هو من كان وراء إتهام الجزائر في قضية مقتل رهبان يبحيرين.

وفي تصريح حصري للنهار، فجر رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق”إيف بونيه” قنبلة من العيار الثقيل في قضية مقتل رهبان تيبحرين.

أين برأ “إيف بونيه” السلطات الجزائرية والجيش الجزائري من دم المقتول.

كما اعتبر أن تورط الجزائر في مقتل الرهبان أكبر كذبة حاولت السلطات الفرنسية تسويقها للرأي العام الفرنسي.

موضحا أن القوات الجزائرية كانت تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب.

هذا وأكد رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق أن السلطات الفرنسية والإعلام الفرنسي حاولوا إيهام الراي العام الفرنسي والدولي.

حيث قال “إيف بونيه”، أنه من العار اتهام الجيش الجزائري في مقتل الرهبان تيبحيرين.

كما كشف المتحدث خلال تصريحاته للنهار أن الجيش الجزائري خسر أزيد من 50 جندي غداة دفن الرهابين.

وإتهم “إيف بونيه”وزير الخارجية أنذاك”ألان جوبيه”هو من رفض أي تنسيق الإستخباراتي بين الجزائر وفرنسا وهذا ما عقد من مسار التحقيق.

مدير المخابرات الفرنسية السابق إيف بونيه يفجر قنبلة.. ألان جوبيه من كان وراء إتهام الجزائ ر في قضية مقتل الرهبان يبحيرين