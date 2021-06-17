مدير المركب الأولمبي بوهران..”الملعب في أتم جاهزيته لاحتضان ودية الخضر”

أكد المدير العام للمركب الأولمبي بوهران مرابط منصف، الجاهزية التامة لملعب وهران الجديد، لاحتضان ودية المنتخب المحلي أمام ليبيريا.

وصرح مرابط منصف، “للنهار”: “سهرنا على تجهيز الملعب من جميع النواحي، تحسبا لودية المنتخب المحلي، أمام ليبيريا، والملعب يتواجد حاليا في أتم جاهزيته لاحتضان هذا اللقاء، سواء من ناحية أرضية الميدان، الإنارة، وغرف تغيير الملابس”.

وأضاف: “المنتخب المحلي، ونظيره الليبيري، أجرو حصة تدريبية على أرضية الملعب الجديد، في ظروف جيدة، والكل أعجب بعشب الملعب”.

وتابع مرابط منصف: “هذا الصرح، يعتبر إضافة نوعية وهامة، في حظيرة المنشئات الرياضية الوطنية، كونه قادر على احتضان مباريات من المستوى العالمي”.