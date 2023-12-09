مدير المستشفى الأوروبي بغزة: الوضع كارثي

قال مدير المستشفى الأوروبي بغزة أن الوضع في المستشفى كارثي، مشيرا إلى تواجد عشرات الجرحى والمرضى في المستشفى ملقون على الأرض.

وحسب موقع الجزيرة، أكد ذات المتحدث، إصابة مسعفين اثنين في قصف إسرائيلي. بالإضافة إلى تواجد جرحى في الشوارع غير قادرين على الوصول إلى المستشفى.

كما قال مدير المستشفى الأوروبي بغزة “الجريح الواحد لدينا يحتاج لأكثر من طبيب اختصاصي”.

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