مدير المسح العقاري: شباك موحد لتسليم الدفاتر العقارية خلال شهر

قال المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري أرزاني فريد، أن إجراءات عديدة اتخذت لتسريع تسليم الدفاتر العقارية.

وأضاف أرزاني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن تسليم الدفاتر العقارية ستسلم في آجال لا تتعدى 30 يوما.

وأوضح ذات المتحدث، أن عملية الحصول على الدفتر العقاري في السنوات الماضية كانت بطيئة نظرا لغياب التنسيق يبين مختلف مصالح المحافظات العقارية.

وكشف أن هذه الوضعية دفعت بالوزير الأول، إلى إعطاء تعليمات لوضع جهاز يتكفل بانشغالات المواطنين وتخفيف وتبسيط إجراءات الحصول على الدفتر العقاري”.

كما أن وزير المالية أسدى تعليمة بضرورة تحسين ظروف إستقبال وتوجيه المواطنين على مستوى المصالح العقارية ومسح الأراضي.

وكشف أرزاني أنه بتاريخ 7 فيفري الجاري، أصدر المدير العام للأملاك الوطنية، تعليمة موجهة للمدراء الولائين.

وتنص التعليمة بضرورة تفعيل ما ورد في تعليمات وزير المالية، وهي أولا إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية.

ويضم وجوبا على الأقل عون من مصالح مسح الأراضي وسجل خاص تدون فيه كل الطلبات للحصول على الدفاتر العقارية.

وأكد أن “المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط التشريعية والتنظيمية للحصول على الدفتر العقاري، فإن المحافظة القارية ملزمة عن طريق الشباك الموحد بتسليمه الدفتر في أجال لا تتعدى 30 يوما”.