مدير المسرح الجهوي لقسنطينة فريد بوكرومة في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، فريد بوكرومة مدير المسرح الجهوي لقسنطينة، صباح اليوم الأحد، بعد مكوثه أسبوع في مستشفى سكيكدة.

وحسب مدير الثقافة بقسنطينة، فإن سبب الوفاة ليس معروفا لحد الساعة، حيث انتشرت بعض الأخبار عن إصابته بفيروس كورونا، بينما تحدث البعض عن خضوعه لعملية جراحية على مستوى الصدر.

وأورد ذات المتحدث، في اتصال هاتفي مع ل”النهار اون لاين”، إنه لم يتحدد بعد موعد تشييع الفقيد، لأن عائلته لم تستلم جثته بعد.

هذا ونعت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بحزن وأسى كبيرين، الراحل فريد بوكرومة، الفنان الخدوم، المحب للمسرح ولفناني المسرح، وهو الذي احتضن جميع الفنانين في مدينة الجسور المعلقة وغيرها.

وجاء في التعزية: “وإذ نعزّي أهله وذويه، فإننا نعزّي أنفسنا برحيل إداري وفنان من طينة فريدة ومميزة، عمل بجد واجتهاد في سبيل إعلاء الفن الرابع في مدينة المسرح قسنطينة”.