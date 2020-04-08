مدير المنظمة العالمية للصحة يرد على تهديدات ترامب

قدم مدير المنظمة العالمية للصحة غيبريسوس 3 نصائح للرئيس الأمريكي ترامب وحول تصرريية كرد على تهديدات هذا الأخير بوقف تمويل المنظمة.

وقال غيبريسوس هذه نصيحتي أولا “من فضلكم، الوحدة على المستوى الوطني، دون أي استخدام لـCOVID-19 لأهداف سياسية”.

وَأضاف ثانيا التضامن النزيه على النطاق العالمي. وأخيرا القيادة الصديقة من قبل كل من الولايات المتحدة والصين”

وأكد ذات مدير المنظمة العالمية للصحة إلى ضرورة “عدم تسييس” فيروس كورونا المستجد.

وفيما يخص وقف تمويل المنظمة قال غيبريسوس “الموارد لن تكون مشكلة بالنسبة إلى المنظمة في حال وجود الوحدة والتضامن”.

من جهة أخرى نفى غيبريسوس إنحياز المنظمة إلى الصين كما إتهم الرئيس الأمريكي بذلك وقال “نحن قريبون من كل شعب، لا نميز بين الألوان”.

هذ وقد إتهم في وقت سابق ترامب المنظمة المنظمة بالإنحياز إل الصين كما هددهم بتعليق المساهمات المالية الحكومية.