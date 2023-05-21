مدير الموارد المائية بالطارف للنهار: تسجيل زيادات معتبرة في نسبة امتلاء السدود

اكد مدير الموارد المائية بولاية الطارف ناصر مخناش، في تصريح حصري لقناة النهار ، انه تم تسجيل زيادات معتبرة في نسبة امتلاء السدود الثلاثة عبر اقليم الولاية.

والتي سجلت زيادة معتبرة في نسبة امتلاء 3 سدود بولاية الطارف بعد الامطار الاخيرة التي عرفتها الولاية و تم تسجيل مايلي :

سد بوناموسة: 14 بالمائة 20 مليون متر مكعب، سد ماكسة : 83 بالمائة 20 مليون متر مكعب، سد بوقوس: 80 بالمائة 48 متر مكعب.

وهو الامر الذي يضمن التزود الساكنة بالمياه الشروب، بشكل مريح خلال فصل الصيف وفق مخطط عقلاني حسب دات المتحدث.

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