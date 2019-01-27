مدير الموارد المائية لعنابة: طلبنا الدعم من الولايات المجاورة للقضاء على الفيضان

قال عبد النور آيت منصور مدير الموارد المائية لولاية عنابة، أن كمية الأمطار المتساقطة على الولاية بلغت 140 ملم.

مشيرا إلى أن كمية الأمطار المتساقطة كانت في ظرف 48 ساعة فقط، وهو ما يعادل 51 يوم من التساقط أي كمية معتبرة.

كما أن سرعة الرياح فاقت 90 كلم/سا مما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر التي تراجعت إلى الأودية المجاورة والموازية.

مؤكدا في ذات السياق، أنه تم طلب الدعم من الولايات المجاورة على غرار سكيكدة، قسنطينة، وقالمة.

من أجل تدخل الشركات العمومية عاجلا لإنهاء مشكل الفيضانات والقضاء على النقاط السوداء.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوزير ألح أمس على إحصاء كل النقاط السوداء من أجل ضخ أموال إضافية .

وتخصيص 360 مليار دينار لتهيئة وتنقية الأودية المتواجدة على مستوى الولاية.