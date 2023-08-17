مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا امام العدالة يوم 20 اوت

من المنتظر ان تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة يوم 20 اوت الجاري ملف قضية مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا0 رفقة متهمين آخرين من بينهم رجل أعمال وإمراة و ذلك بعد تأجيل القضية عدة مرات.

وتمت متابعة المتهمين من خلال سلب العديد من المواطنين مبالغ مالية باهضة بعد إيهامهم ببيع لهم سيارات.

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب والاحتيال و تبييض الأموال.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة. التي القت القبض على افراد هذه الشبكة الاجرامية التي راحت ضحيتها اكثر من 50 ضحية،بعد سلبهم مبالغ مالية باهضة.