مدير بعثة مراقبة حج 2018: سنرفع تقريرا شاملا عن موسم الحج للوزير الأول

قال محمد إيدير صايب مدير بعثة مراقبة حج 2018، أن 9 مراقبين سيرفعون تقريرا شاملا حول حج 2018 إلى الوزير الأول.

مشيرا إلى أن لجنة المراقبة يترأسها المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية ويساعده 9 مفتشين الذين يساعدون الحجاج لحل مشاكلهم.

سواءا في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، حيث سيجمعون تقريرا شاملا يتناول حيثيات القضايا التي طرحت على مستوى المشاعر.

ومركز مكة والمدينة المنورة ليرفع إلى المجلس الوزاري المشترك يرأسه الوزير الأول.

وعن تقييم موسم الحج لهذه السنة أكد ذات المتحدث، أن هنالك سلاسة وأريحية في العمل بغض النظر عن تسجيل إخلالات.