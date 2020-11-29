مدير بنكCPA: قروض تصل إلى 150 مليون دينار لأصحاب المؤسسات

كشف محمد دحماني، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، اليوم الأحد، عن تقديم قروض لأصحاب المؤسسات تصل 150 مليون دينار.

ويأتي تصريح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، خلال ندوة صحفية حول أهم الخدمات التي يقدمها بنك القرض الشعبي الجزائري.

وأشار فيما يخص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أنه يتم الرد على طلب الزبون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

واشترط الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن يكون الملف كاملا، حتى يستفيد صاحب المؤسسة من القرض.

وأضاف “اذا لم يكن الملف كاملا هناك مختصون في هذه المنتوجات يقومون بنصيحة الزبون لإتمام الملف كاملا”.

وأكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أنه لن يكون هناك رفض، بل يكون الملف ملغى مؤقتا الى غاية اكماله.

وأوضح المتحدث أنه في غضون 30 جوان 2021، سيتم فتح 100 وكالة تابعة للقرض الشعبي الجزائري.

وأوضح أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، يصل القرض الى مليوني دينار، أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة يصل الى 150 مليون دينار.