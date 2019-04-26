مدير ثانوية وابناه يعتدون على أستاذ ويكسرون ذراعه داخل المؤسسة التربوية في سطيف

الجريمة حدثت في عين ولمان والجناة استعملوا قضيبا حديديا

اهتزت، مساء الخميس الماضي، ثانوية لخضر بلمداني على وقع فضيحة تتنافى وأخلاقيات المهنة، وهي الحادثة التي استنكرتها الأسرة التربوية.

حيث تعرض أستاذ إلى اعتداء جسدي عنيف وهمجي داخل حرم الثانوية من طرف مديرها وولديه المقيمين داخل المسكن الإلزامي للثانوية.

الحادثة حسب مصادر مقربة من الضحية، وقعت في الساعة الرابعة مساء، خلال نهاية الفترة المسائية.

عندما كان أستاذ الفيزياء الذي كان في خلافات مع المدير وتوجيه المدير عدة تقارير إلى المديرية في هذا الشأن.

خارجا من الثانوية حيث اعتدى عليه المدير وابناه وأشبعوه ضربا باستعمال قضيب من حديد داخل حرم الثانوية، ثم تركوه هناك مرميا غير قادر على نجدة نفسه.

إلى أن تفطن له أحد العمال عند سماعه لصراخه وتمت نجدته وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية .

بسبب كسور في ذراعه الأيسر، كما تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى سعادنة محمدعبد النور بسطيف بسبب رضوض في رأسه.

ثم تحويله مرة ثانية منتصف الليل إلى مستشفى العيون والأنف والأذن بسبب إصابات على مستوى الأنف، حيث فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في الحادثة.

الأمين الولائي لنقابة عمال التربية وفي زيارة للأستاذ بالمستشفى، استنكر هذه الحادثة التي لا تمت بصلة لقطاع التربية، أما مديرية التربية فلم نتمكن من ردها بسب العطلة الأسبوعية.